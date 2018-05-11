11.05.2018, 17:35

ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом

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rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Сегодня около 14.15 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на ул. Ластекоду возник конфликт между водителем автомобиля и пешеходом. В ходе конфликта пешеход ударил водителя ножом, 42-летний мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

По первоначальным данным, конфликт начался из-за нарушения закона о дорожном движении. Автомобиль Infinity двигался по ул. Ластекоду по встречной полосе, что вызвало раздражение пешехода, 37-летнего мужчины. Сначала он пытался воспрепятствовать автомобилю физически, после этого он бросил в автомобиль нож. Водитель вышел из автомобиля, словесная перепалка перешла в физический конфликт, в ходе которого 37-летний мужчина ударил ножом 42-летнего водителя. Пострадавший был доставлен в опасном для жизни состоянии в больницу. 37-летний мужчина задержан, он также доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валтерa Пярна, это очень серьезное происшествиe.

"Начавшаяся с недоразумения ссора между чужими людьми закончилась опасным для жизни нападением на человека в общественном месте. Это недопустимо. Вне зависимости от причины ссора, ни одно физическое нападение не может быть оправдано", — сказал Валтер Пярн.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия будет начато делопроизводство.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, связаться с полицией по номеру 112.

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