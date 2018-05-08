08.05.2018, 11:18

ФОТО: В Таллинне в ДТП пострадал мотоциклист

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Таллинне в ДТП пострадал мотоциклист
Delfi lugeja foto

Сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист.

ДТП произошло около в 11 часу рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 67а. Скорая доставила мотоциклиста в больницу.

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