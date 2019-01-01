01.01.2019, 16:34

ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека

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дополнено в 16:42
rus.delfi.ee
EST 24
ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека
Foto: Ilmar Saabas (EPL-i arhiiv)

Сегодня во второй половине дня в Таллинне, на виадуке на Пярну маантеэ, было найдено тело молодого человека 27 лет.

По словам полиции, сегодня в 13:25 им сообщили, что в Таллинне на Пярнуском шоссе, 105, на крыше парковки лежит человек. Полиция и скорая, прибывшие на место, установили, что это тело молодого человека 27 лет. Причины и обстоятельства смерти выясняются.

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