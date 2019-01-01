ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека

По словам полиции, сегодня в 13:25 им сообщили, что в Таллинне на Пярнуском шоссе, 105, на крыше парковки лежит человек. Полиция и скорая, прибывшие на место, установили, что это тело молодого человека 27 лет. Причины и обстоятельства смерти выясняются.