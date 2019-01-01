01.01.2019, 16:34
ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека(11)
дополнено в 16:42
Сегодня во второй половине дня в Таллинне, на виадуке на Пярну маантеэ, было найдено тело молодого человека 27 лет.
Сегодня во второй половине дня в Таллинне, на виадуке на Пярну маантеэ, было найдено тело молодого человека 27 лет.
По словам полиции, сегодня в 13:25 им сообщили, что в Таллинне на Пярнуском шоссе, 105, на крыше парковки лежит человек. Полиция и скорая, прибывшие на место, установили, что это тело молодого человека 27 лет. Причины и обстоятельства смерти выясняются.
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