22.08.2018, 11:59

ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

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rus.delfi.ee
EST 17
Enriko Nurme
Enriko NurmeFoto: Priit Simson

Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.

Преступления были совершены прошлой осенью в Таллинне в течение пары дней. 12 ноября недалеко от таллиннского ипподрома Нурм напал сзади на проходившую мимо женщину. Он силой затащил ее расположенный неподалеку лес, избил, отобрал телефон, документы и банковскую карту.

После этого Нурм изнасиловал женщину, а заем потребовал у нее пин-код от банковской карты. В тот же вечер с карты жертвы он снял 600 евро. В тот же день, спустя всего несколько часов после первого преступления, в Копли около гаражей он напал еще на одну женщину. Ее жизнь спас проходивший мимо прохожий, который услышал крики и поспешил на помощь. Нурм сбежал.

Через день Нурм поехал в гости к своему приятелю в Пирита. Он отобрал у хозяина дома банковскую карту, а затем убил его. Ножевые удары были нанесены в спину, живот и шею. Помимо этого, Нурм выколол глаза своей жертве.

Как отмечается, глаза Нурм выколол жертве, когда тот еще был жив. Убийство Нурм совершил с целью, чтобы остаться жить в доме знакомого.

Полиция задержала Нурма в тот же день, когда он хотел снять деньги с банковской карты жертвы.

Tallinn Hockey weekend
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