ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь

Представитель Пыхъяской преферктуры сказал Delfi, что несчастный случай имел место быть в 10:27, когда автобус MAN Lion's City врезался в зад автобуса Scania OmniLink.

Скорая помощь доставила в больницу для контроля здоровья трех пассажирок автобуса в возрасте 75, 32 и 19 лет.