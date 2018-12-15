15.12.2018, 14:16
ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь
Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.
Представитель Пыхъяской преферктуры сказал Delfi, что несчастный случай имел место быть в 10:27, когда автобус MAN Lion's City врезался в зад автобуса Scania OmniLink.
Скорая помощь доставила в больницу для контроля здоровья трех пассажирок автобуса в возрасте 75, 32 и 19 лет.