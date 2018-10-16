ФОТО: В Таллинне произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Сегодня в 12.40 в Таллинне на перекрестке Нымме теэ и Линну теэ произошло ДТП, в котором столкнулись полицейский микроавтобус Volkswagen и автомобиль Citroen.
Для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
В 12.30 полиция получила сообщение от обеспокоенного горожанина о том, что на Нымме теэ находится без присмотра ребенок приблизительно трех лет. Полицейский патруль, в составе которого был помощник полицейского и патрульный полицейский, выехал на этот вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками и столкнулся на перекрестке Линну теэ и Нымме теэ с автомобилем Citroen, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Полицейским микроавтобусом Volkswagen управлял 37-летний помощник полицейского.
Для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены пассажиры автомобиля Citroen, 29-летний мужчина, 32-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также помощник полицейского и 27-летний патрульный полицейский. На данный момент все люди вышли из больницы.
Как сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Ингегайнен, за рулем полицейского автомобиля был опытный помощник полицейского, у кого есть право на управления автомобиля оперативной службы. По предварительной информации, скорость автомобиля полиции могла быть на момент столкновения около 90 км/ч. "Водитель полицейского автомобиля получил наиболее серьезные повреждения и он находился на обследовании в больнице, но он уже отправлен на домашнее лечение", — сказал Ингерайнен.
"Мы приносим извинения людям, попавшим в ДТП, и желаем им быстрого выздоровления", — добавил он.
Для выяснения всех обстоятельств ДТП было начато делопроизводство, проверку обстоятельств происшествия также проведет и бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.
Дежурный полиции выяснил также, что после получения сообщения о ребенке, к ребенку подошел взрослый, под присмотром которого ребенок находился, с ребенком все в порядке.