ФОТО: В Таллинне произошло ДТП с участием автомобиля полиции

Для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В 12.30 полиция получила сообщение от обеспокоенного горожанина о том, что на Нымме теэ находится без присмотра ребенок приблизительно трех лет. Полицейский патруль, в составе которого был помощник полицейского и патрульный полицейский, выехал на этот вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками и столкнулся на перекрестке Линну теэ и Нымме теэ с автомобилем Citroen, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Полицейским микроавтобусом Volkswagen управлял 37-летний помощник полицейского.

Для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены пассажиры автомобиля Citroen, 29-летний мужчина, 32-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также помощник полицейского и 27-летний патрульный полицейский. На данный момент все люди вышли из больницы.

Как сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Ингегайнен, за рулем полицейского автомобиля был опытный помощник полицейского, у кого есть право на управления автомобиля оперативной службы. По предварительной информации, скорость автомобиля полиции могла быть на момент столкновения около 90 км/ч. "Водитель полицейского автомобиля получил наиболее серьезные повреждения и он находился на обследовании в больнице, но он уже отправлен на домашнее лечение", — сказал Ингерайнен.

"Мы приносим извинения людям, попавшим в ДТП, и желаем им быстрого выздоровления", — добавил он.