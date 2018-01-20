ФОТО: В Таллинне полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков

В ночь на субботу Центр тревоги получил сообщение о празднике, на котором могут находиться употребившие алкоголь несовершеннолетние лица. Прибывший на место полицейский патруль задержал шестерых пьяных подростков.

В Центр тревоги сообщили о празднике на улице Тулика в Таллинне, где могут находиться и употреблять алкоголь несовершеннолетние. Полицейские проверили мероприятие и обнаружили там шесть подростков с признаками алкогольного опьянения.

Две девушки были доставлены в больницу на осмотр. Позже все подростки были переданы родителям.