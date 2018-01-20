20.01.2018, 12:50

ФОТО: В Таллинне полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков

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rus.delfi.ee
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Tulika tn toimunud alaealiste pidu
Tulika tänaval pidasid alaealised pidu. Politsei viis kuus joobes alaealist sündmuskohalt minema.Foto: Taavi Sepp

В ночь на субботу Центр тревоги получил сообщение о празднике, на котором могут находиться употребившие алкоголь несовершеннолетние лица. Прибывший на место полицейский патруль задержал шестерых пьяных подростков.

В Центр тревоги сообщили о празднике на улице Тулика в Таллинне, где могут находиться и употреблять алкоголь несовершеннолетние. Полицейские проверили мероприятие и обнаружили там шесть подростков с признаками алкогольного опьянения.

Две девушки были доставлены в больницу на осмотр. Позже все подростки были переданы родителям.

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