Оба водителя были трезвыми. В ДТП никто не пострадал, и случаем будет заниматься страховая фирма.
ФОТО: В Таллинне полицейская машина попала в аварию(15)
В 19:09 произошло ДТП на улице Тулика в Таллинне, где 58-летняя женщина на Peugeot врезалась в полицейский автомобиль, остановившийся перед ней.
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