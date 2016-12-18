ФОТО: В Таллинне полицейская машина попала в аварию

Foto: Delfi lugeja fotod

В 19:09 произошло ДТП на улице Тулика в Таллинне, где 58-летняя женщина на Peugeot врезалась в полицейский автомобиль, остановившийся перед ней.