03.03.2018, 20:42

ФОТО: В Таллинне под колесами поезда погибла женщина

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rus.delfi.ee
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Tallinnas hukkus rongi alla jäänud inimene
Tallinnas hukkus rongi alla jäänud inimeneFoto: Lugeja foto

В субботу около 19 часов на железнодорожном переходе Веэренни в Таллинне поезд сбил 29-летнюю женщину, которая погибла на месте.

По словам полиции, детали инцидента выяснит следствие.

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