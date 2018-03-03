ФОТО: В Таллинне под колесами поезда погибла женщина

В субботу около 19 часов на железнодорожном переходе Веэренни в Таллинне поезд сбил 29-летнюю женщину, которая погибла на месте.
По словам полиции, детали инцидента выяснит следствие.
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В субботу около 19 часов на железнодорожном переходе Веэренни в Таллинне поезд сбил 29-летнюю женщину, которая погибла на месте.
По словам полиции, детали инцидента выяснит следствие.
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