17.12.2017, 15:13

ФОТО: В Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний подросток

 (156)
дополнено в 17:30
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Таллинне под колесами грузовика погиб 15-летний подросток
Foto: Taavi Sepp

В воскресенье около трех часов дня у дома по адресу Таммсааре теэ, 104 в Таллинне под колесами автомобиля погиб человек.

Согласно первоначальным данным, грузовик с прицепом с латвийскими номерными знаками направлялся из Мустамяэ в сторону Ыйсмяэ и был вынужден из-за пробки остановиться на пешеходном переходе.

Двое подростков начали переходить дорогу и пролезли между грузовиком и прицепом, а когда третий подросток последовал за ними, грузовик начал движение. 15-летний юноша получил тяжелые травмы и скончался на месте.

43-летний водитель грузовика был трезв и имел права соответствующей категории. Детали инцидента выяснит уголовное производство.

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