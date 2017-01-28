ФОТО: В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария

В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария. В результате столкновения двух машин пострадали пешеходы, которые стояли на островке безопасности.

Авария произошла примерно в 20:30. Автомобиль марки Chevrolet ехал со стороны торгового центра в направлении Палдиского шоссе. Volkswagen ехал со стороны Палдиского шоссе по направлению ТЦ Кристийне. По первоначальным данным, Volkswagen стал совершать поворот налево в неположенном месте. Произошло столкновение ищз-за которого машины вынесло на островок безопасности, где стояли пешеходы.

За рулем Chevrolet находился 57-летний мужчина, также в салоне была 14-летняя девочка. За рулем Volkswagen находилась 75-летняя женщина. Водителя Chevrolet и 14-летнюю девочку доставили в больницу.