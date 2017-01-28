ФОТО: В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария, пострадали четверо

В Таллинне около торгового центра Кристийне произошла тяжелая авария. В результате столкновения двух машин пострадали пешеходы, которые стояли на островке безопасности.

В Пыхьяской префектуре Delfi сказали, что с места происшествия доставили в больницу двух пешеходов и двух людей из машин.

ДТП произошло около 20:30. По первоначальным данным, управлявшая автомобилем Volkswagen Golf 74-летняя женщина совершила на перекрестке запрещенный поворот налево и столкнулась с пересекавшим перекресток прямо автомобилем Chevrolet Equinox, которым управлял 58-летний мужчина.

От полученного удара Volkswagen отлетел на островок безопасности и сбил стоявших там двух пешеходов, 38-летнего мужчину и 36-летнюю женщину. Пешеходов, водителя Volkswagen и находившуюся в Chevrolet в качестве пассажира 14-летнюю девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу на осмотр.

Водители обеих машин были трезвы и использовали снаряжение безопасности. Машины были технически исправны.