Из-за аварии нарушено движение общественного транспорта.
ФОТО: В Таллинне около отеля Viru произошла авария, движение общественного транспорта нарушено
Сегодня после обеда в Таллинне около отеля Viru произошла авария.
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