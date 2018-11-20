ФОТО: В Таллинне на Пирита теэ сбили фонарь

rus.delfi.ee EST

Фонарь был сбит сегодня утром на Пирита теэ, недалеко от пересечения с Румму теэ. На некоторое время упавший бетонный столб заблокировал движение в крайнем правом ряду.