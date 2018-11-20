20.11.2018, 13:07

ФОТО: В Таллинне на Пирита теэ сбили фонарь

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rus.delfi.ee
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Galerii: 4 pilti
Foto: Priit Simson

Фонарь был сбит сегодня утром на Пирита теэ, недалеко от пересечения с Румму теэ. На некоторое время упавший бетонный столб заблокировал движение в крайнем правом ряду.

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