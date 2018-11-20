ФОТО: В Таллинне на Пирита теэ сбили фонарь

Фонарь был сбит сегодня утром на Пирита теэ, недалеко от пересечения с Румму теэ. На некоторое время упавший бетонный столб заблокировал движение в крайнем правом ряду.
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Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте
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20.11.2018
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20.11.2018
Частные медиа: ERR все больше ”залезает на нашу территорию” со своим развлекательным контентом
20.11.2018
Isamaa по-прежнему против миграционного пакта ООН. Сеэдер: пакт опасен для Эстонии, а идея соцдемов — шизофреническая
20.11.2018
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Äri- ja hulgimüügijuht
AATRIUM SISUSTUSKAUBAMAJA AS
Tähtaeg: 28.11.2018
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Diagnostikakliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 03.12.2018
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As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
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Erilahenduste toimetaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 23.11.2018
Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"
20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
Лайфхаки: как заправиться наиболее выгодно
20.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).