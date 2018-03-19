ФОТО: В Таллинне на Петербури теэ BMW врезался в столб

На Петербури теэ сегодня утром произошла авария, когда водитель BMW врезался в столб.
У пресс-секретаря Пыхьяской префектуры около 8 часов утра больше информации о случившемся не было.
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На Петербури теэ сегодня утром произошла авария, когда водитель BMW врезался в столб.
У пресс-секретаря Пыхьяской префектуры около 8 часов утра больше информации о случившемся не было.
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