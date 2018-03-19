19.03.2018, 08:05

ФОТО: В Таллинне на Петербури теэ BMW врезался в столб

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rus.delfi.ee
EST 7
Galerii: 25 pilti
7. seeria BMW sõitis peterburi teel vastu posti Foto: Taavi Sepp

На Петербури теэ сегодня утром произошла авария, когда водитель BMW врезался в столб.

У пресс-секретаря Пыхьяской префектуры около 8 часов утра больше информации о случившемся не было.

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