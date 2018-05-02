ФОТО: В Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси произошла авария

Сегодня в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси произошла авария с участием двух легковушек.
На месте несколько полицейских машин.
Новость дополняется.
Сегодня в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси произошла авария с участием двух легковушек.
На месте несколько полицейских машин.
Новость дополняется.
Äriklientide ja partnersuhete juht / analüütik
VESTMAN
Tähtaeg: 30.05.2018
Accounting specialists
STORA ENSO (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 13.05.2018
Tööala asekantsler
SOTSIAALMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 15.05.2018
Head of tartu audit delivery centre
KPMG BALTICS AS
Tähtaeg: 13.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.