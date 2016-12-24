ФОТО: В Таллинне на одном из оживленных перекрестков светофор открепился от столба

Valgusfoor Hobujaama ristmikul Foto: Rauno Volmar

На одном из самых оживленных перекрестков столицы — около Хообуяама — от столба открепился светофор и наклонился вниз.