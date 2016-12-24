Это создает трудности для водителей и пешеходов.
ФОТО: В Таллинне на одном из оживленных перекрестков светофор открепился от столба(14)
На одном из самых оживленных перекрестков столицы — около Хообуяама — от столба открепился светофор и наклонился вниз.
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