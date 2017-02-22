ФОТО: В Таллинне на месте смертельного ДТП установливается дополнительное освещение

В Таллинне на пешеходном переходе, где недавно произошла смертельная авария, устанавливают дополнительное освещение.

18 февраля в Таллинне, в 22:20 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета — как сообщалось на тот момент — наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП.

Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.

На месте ДТП дорожные условия и видимость были хорошие, на данном участке дороги максимально разрешенная скорость — 50 км/ч. На данный момент известно, что на пешеходах не было светоотражателей.