ФОТО: В Таллинне на Маяка столкнулись автобус и автомобиль. Пострадал школьник

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Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Маяка столкнулись автомобиль и автобус. Пострадал 11-летний школьник, который был доставлен в больницу.