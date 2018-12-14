14.12.2018, 14:14
ФОТО: В Таллинне на Маяка столкнулись автобус и автомобиль. Пострадал школьник(2)
Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Маяка столкнулись автомобиль и автобус. Пострадал 11-летний школьник, который был доставлен в больницу.
Сегодня во второй половине дня в Таллинне на Маяка столкнулись автомобиль и автобус. Пострадал 11-летний школьник, который был доставлен в больницу.
По словам пресс-секретаря полиции Сейко Куйка, сообщили об этом в 13:09. Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
Ввиду случившегося движение на Маяка нарушено.
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