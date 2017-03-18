18.03.2017, 12:51

ФОТО: В Таллинне мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB

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rus.delfi.ee
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SEB panka lõhuti kirvega
SEB panka lõhuti kirvegaFoto: Delfi lugeja

Сегодня в Таллинне мужчина разбил топором стекло в конторе банка и ворвался в помещение.

Сегодня в 8:15 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Торнимяэ разбил стекло в конторе банка и ворвался в помещение. В конторе мужчина разбил банковский терминал и компьютеры.

Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину 1963 года рождения и доставили его в полицейский участок.

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