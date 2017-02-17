17.02.2017, 13:40

ФОТО: В Таллинне ехавший на вызов полицейский автомобиль попал в аварию

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rus.delfi.ee
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Politseiauto sattus avariisse
Politseiauto sattus avariisseFoto: Lugeja foto

В пятницу днем в Таллинне произошла авария с участием ехавшего на вызов полицейского автомобиля.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло чуть позже полудня на перекрестке улиц Эндла и Техника. Спешивший на вызов полицейский автомобиль с включенными сиренами и мигалками врезался сбоку в легковой автомобиль Chrysler PT Cruiser.


Прибывшие на место медики оказали первую помощь водителю транспортного средства.

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