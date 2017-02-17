ФОТО: В Таллинне ехавший на вызов полицейский автомобиль попал в аварию

В пятницу днем в Таллинне произошла авария с участием ехавшего на вызов полицейского автомобиля.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло чуть позже полудня на перекрестке улиц Эндла и Техника. Спешивший на вызов полицейский автомобиль с включенными сиренами и мигалками врезался сбоку в легковой автомобиль Chrysler PT Cruiser.



Прибывшие на место медики оказали первую помощь водителю транспортного средства.