ФОТО: В Таллинне ехавший на вызов полицейский автомобиль попал в аварию

В пятницу днем в Таллинне произошла авария с участием ехавшего на вызов полицейского автомобиля.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло чуть позже полудня на перекрестке улиц Эндла и Техника. Спешивший на вызов полицейский автомобиль с включенными сиренами и мигалками врезался сбоку в легковой автомобиль Chrysler PT Cruiser.
Прибывшие на место медики оказали первую помощь водителю транспортного средства.
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