23.06.2018, 14:31

ФОТО: В Таллинне автомобиль врезался в дерево, водитель мог быть пьян

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rus.delfi.ee
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Autoõnnetus Tallinnas Tuisu tänaval Foto: Lugeja foto

Сегодня в районе 11:45 в Таллинне на улице Туйсу Audi врезался в два дерева. У управлявшего автомобилем 24-летнего мужчина заподозрили опьянение, и для проверки полиция отвезла его в больницу. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь полиции Сейко Куйк сказал, что сообщение о ДТП поступило в 10:51.

По словам очевидца, авария произошла, поскольку автомобиль на 90-градусном повороте, не замедляя скорости, проехал прямиком дальше и поэтому врезался в дерево.

Полиция сообщает, что с сегодняшнего дня и до понедельника они особенно интенсивно проверяют водителей на трезвость.

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