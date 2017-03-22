ФОТО: В суде продолжается рассмотрение дела обвиняемого в создании детского порно Кендера

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается рассмотрение дела писателя Каура Кендера, обвиняемого в создании детской порнографии.

Рассмотрение судом доказательств будет проходить за закрытыми дверьми. Позже, когда начнутся прения, заседание будет объявлено открытым.



В конце декабря 2014 года полиция начала уголовное расследование в связи с опубликованной на сайте nihilist.fm заметкой Кендера.

Текст писателя под заголовком Untitled-12 состоял из детального описания половой связи между мужчиной и детьми, действующая при Министерстве культуры комиссия оценила текст как порнографический. Сам Кендер определил написанное как ужасы."Это такой текст, который написан для того, чтобы сломать голову читателя изнутри, чтобы уничтожить любую возможность для возбуждения, чтобы сделать порнографию отвратительной", — пояснил он.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за изготовление детской порнографии денежный штраф или тюремное заключение до трех лет