ФОТО: В Subway снова вызвали полицию, чтобы усмирить несовершеннолетних посетителей

Фотограф Delfi заметил, что в кафе фастфуда Subway рядом с торговым центром Solaris в центре Таллинна около 22:00 находился полицейский патруль.
Полиция подтвердила данную информацию. Патруль выехал туда из-за проблем с компанией молодежи, которая мешала персоналу Subway.
Согласно данным Delfi, как минимум один из несовершеннолетних нарушителей общественного порядка был пьян. Также у подростков изъяли сигареты.
Это не первый случай, когда компании подростков терроризируют персонал Subway.
Viimsi vald, Квартира, 58 000 EUR
Tallinn, Коммерческий, 319 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)