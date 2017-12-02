ФОТО: В Subway снова вызвали полицию, чтобы усмирить несовершеннолетних посетителей

Фотограф Delfi заметил, что в кафе фастфуда Subway рядом с торговым центром Solaris в центре Таллинна около 22:00 находился полицейский патруль.

Полиция подтвердила данную информацию. Патруль выехал туда из-за проблем с компанией молодежи, которая мешала персоналу Subway.

Согласно данным Delfi, как минимум один из несовершеннолетних нарушителей общественного порядка был пьян. Также у подростков изъяли сигареты.

Это не первый случай, когда компании подростков терроризируют персонал Subway.