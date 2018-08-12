ФОТО: В субботу вечером в центре Таллинна попала в ДТП машина ERR
В Субботу в 23:50 на перекрестке улиц Кундери и Крейцвальди произошло ДТП с участием автомобиля ERR.
В Субботу в 23:50 на перекрестке улиц Кундери и Крейцвальди произошло ДТП с участием автомобиля ERR.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители смогли сами договориться о том, кто является виновником ДТП.
Согласно данным Delfi, а автомобиле находился спортивный репортер ERR Тармо Тийслер.
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