12.08.2018, 10:31

ФОТО: В субботу вечером в центре Таллинна попала в ДТП машина ERR


rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
ERR auto põhjustas Kreutzwaldi tn avarii Foto: Taavi Sepp

В Субботу в 23:50 на перекрестке улиц Кундери и Крейцвальди произошло ДТП с участием автомобиля ERR.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители смогли сами договориться о том, кто является виновником ДТП.

Согласно данным Delfi, а автомобиле находился спортивный репортер ERR Тармо Тийслер.

Tallinn Hockey weekend
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