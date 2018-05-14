14.05.2018, 09:40

ФОТО: В столкновении трех авто в Ярвамаа пострадали четыре человека: авария привела к гигантским пробкам

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В столкновении трех авто в Ярвамаа пострадали четыре человека: авария привела к гигантским пробкам
Anni Õnneleid

Сегодня в 4.31 утра на 110 км произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Имавере в Ярвамаа, где столкнулись грузовой автомобиль Scania, микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Honda.

По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону Тарту Scania сначала отклонился вправо, после чего потерял контроль над управлением и столкнулся с двигавшимся в сторону Таллинна микроавтобусом Volkswagen Transporter, а затем с ехавшим позади него легковым автомобилем Honda.

В результате столкновения грузовик перевернулся на бок, а два других авто вылетели в кювет.

Всего пострадало четыре человека. Их доставили в больницу. У всех водителей были права. Водители грузовика и микроавтобуса были трезвы, был ли трезв водитель легковушки, установит экспертиза.

Точные обстоятельства выясняются.

Авария привела к большим заторам.

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