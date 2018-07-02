02.07.2018, 12:21

ФОТО: В столкновении легковушки и грузовика в Йыгевамаа погибла 60-летняя женщина

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дополнено в 14:15
rus.delfi.ee
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Õnnetus Kärde külas Foto: Kiur Kaasik

Сегодня около 11:20 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в Йыгевамаа в деревне Кярде, на 60-х километрах дороги Тарту-Йыгева-Аравете. Водитель, на прямом участке дороги отклонившийся на встречную полосу и столкнувшийся с ехавшим навстречу грузовиком, погиб.

По первоначальным данным, управлявшая автомобилем Peugeot 60-летняя женщина отклонилась на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу грузовиком Volvo, которым управлял 57-летний мужчина, сообщает полиция.

Полиция пояснила, что водитель грузовика был трезв, оба водителя были пристегнуты ремнем безопасности и шины автомобилей соответствовали требованиям. Проезжая часть в этом месте была слегка мокрая от дождя, и предельная скорость там составляет 90 км/ч.

"Пока известно, что ДТП произошло на прямом и сравнительно широком участке дороги, где хорошая видимость. По следам торможения видно, что водитель грузовика, заметив опасность, пытался сбавить скорость, но столкновения избежать не удалось. Может ли быть причина ДТП в техническом состоянии машины, состоянии здоровья водителя или в чем-то другом, выяснят в уголовном производстве", — сказал старший инспектор Тайво Роси.

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