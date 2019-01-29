29.01.2019, 06:45
ФОТО: В столкновении грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек(6)
Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
"Сегодня в 05:31 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пунане в Таллинне столкнулись грузовик Scania и автобус", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.
По предварительны данным, пострадало девять человек, двое из них — серьезно. Во время аварии в автобусе вместе с водителем находилось в общей сложности девять человек.
Точные обстоятельства выясняются.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.