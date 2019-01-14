14.01.2019, 09:54

ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель

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rus.delfi.ee
EST 8
ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель
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Сегодня в 8:25 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в деревне Рютавере волости Тори Пярнумаа. При столкновении двух фургонов погиб один из водителей. Второго на месте осмотрели медики — у него повреждений не обнаружено.

На месте работает полиция. Подробности выясняются.

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