ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель

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Сегодня в 8:25 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в деревне Рютавере волости Тори Пярнумаа. При столкновении двух фургонов погиб один из водителей. Второго на месте осмотрели медики — у него повреждений не обнаружено.