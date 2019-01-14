ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель

На месте работает полиция. Подробности выясняются.

ДТП произошло на 14 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Столкнулись фургоны Volkswagen Transporter и Citroën Jumper. Водитель первого получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте.

Сотрудник Пярнуского отделения полиции Альвар Вилль сообщил, что, по первоначальным данным, ДТП случилось, когда у Volkswagen Transporter, двигавшегося со стороны Раквере к Пярну, начал гулять прицеп, и водитель потерял управление. ”На основании собранной к настоящему моменту информации можем утверждать, что Volkswagen Transporter боком вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с Citroën Jumper, водителю которого не удалось его избежать. Все обстоятельства выяснит следствие”, — добавил он.