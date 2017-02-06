ФОТО: В столкновении двух автомобилей в Ляэне-Вирумаа пострадала молодая женщина

В Ляэне-Вирумаа на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру из-за столкновения двух автомобилей дорога закрыта для движения.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Delfi, что ДТП произошло в 7:20, когда отклонившийся на встречную полосу автомобиль Toyota Avensis столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате столкновения пострадала находившаяся за рулем Volkswagen 25-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Находившийся за рулем Toyota мужчина 1992 года рождения не пострадал.

В связи с ДТП в Ляэне-Вирумаа на 151 километре Пярну-Раквере-Сымеру закрыто движение, сообщил Центр дорожной информации.

Читатели также сообщали Delfi, что из-за аварии на Пярну-Раквере-Сымеру между Локсу и Одрику перенаправляют машины.