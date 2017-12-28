28.12.2017, 20:19
ФОТО: В Старом Таллинне загорелся ресторан
Сегодня в Таллинне по адресу Уус, 31 загорелся ресторан Šoti. На данный момент возгорание локализовано.
Возгорание произошло из-за сажи в дымоходной трубе, затем огонь распространился на конструкции рядом с трубой. На данный момент возгорание локализовано.
Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал.
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