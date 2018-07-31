31.07.2018, 15:37

ФОТО: В Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин

 (26)
добавлено фото подозреваемых
rus.delfi.ee
EST 15
Galerii: 29 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня днем около 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde.

Сегодня в 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Вяйке-Карья в Таллинне ворвались неизвестные мужчины, применили в отношении продавщицы газ, разбили стеклянную дверцу шкафа, схватили лежавшие там часы и убежали. На место прибыли полицейские со служебными собаками, но местонахождение мужчин пока не установлено. Медики осмотрели продавца, и его повреждения, к счастью, оказались несерьезными.

Совершившим ограбление мужчинам на вид от 20 до 30 лет. Один из них был одет в длинные темные брюки, темную рубашку, светло-бежевую обувь и темную кепку. С собой имеет темную борсетку. Второй мужчина был одет в серую рубашку, длинные темные брюки и темную обувь. Они могли направиться в сторону Горы поцелуев, дальнейшая траектория их движения неизвестна.

Полиция просит всех, кто увидит подходящих под описание мужчин, незамедлительно позвонить по номеру 112.

На данный момент место преступления оцеплено. Полиция занимается сбором доказательств и просит всех сообщать о любой информации, которая может привести к поимке преступников.

Преступники попали на запись камеры наблюдения расположенного поблизости отеля.

Ekraanitõmmis turvakaamera salvestiselt

Насколько большой ущерб был нанесен ограблением, пока неясно.

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