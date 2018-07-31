ФОТО: В Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин

Сегодня днем около 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde.

Сегодня в 14:20 в полицию поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин на улице Вяйке-Карья в Таллинне ворвались неизвестные мужчины, применили в отношении продавщицы газ, разбили стеклянную дверцу шкафа, схватили лежавшие там часы и убежали. На место прибыли полицейские со служебными собаками, но местонахождение мужчин пока не установлено. Медики осмотрели продавца, и его повреждения, к счастью, оказались несерьезными.

Совершившим ограбление мужчинам на вид от 20 до 30 лет. Один из них был одет в длинные темные брюки, темную рубашку, светло-бежевую обувь и темную кепку. С собой имеет темную борсетку. Второй мужчина был одет в серую рубашку, длинные темные брюки и темную обувь. Они могли направиться в сторону Горы поцелуев, дальнейшая траектория их движения неизвестна.

Полиция просит всех, кто увидит подходящих под описание мужчин, незамедлительно позвонить по номеру 112 или 5690 4272, либо сообщить по электронной почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Полиция занимается сбором доказательств и просит всех сообщать о любой информации, которая может привести к поимке преступников.

Преступники попали на запись камеры наблюдения расположенного поблизости отеля.