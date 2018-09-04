ФОТО: В Старом городе пешеход пострадал от выпавшего из окна предмета

Как выяснила полиция, это был несчастный случай. В одном из домов закрывали занавески и одна металлическая деталь карниза отвалилась и выпала из окна, попав шедшему под окнами мужчине по голове.

Мужчину осмотрела скорая помощь и он продолжил свой путь.