ФОТО: В Старом городе пешеход пострадал от выпавшего из окна предмета
Около 17:00 поступило сообщение, что в Старом городе Таллинна пожилому мужчине упал на голову выпавший из окна предмет.
Около 17:00 поступило сообщение, что в Старом городе Таллинна пожилому мужчине упал на голову выпавший из окна предмет.
Как выяснила полиция, это был несчастный случай. В одном из домов закрывали занавески и одна металлическая деталь карниза отвалилась и выпала из окна, попав шедшему под окнами мужчине по голове.
Мужчину осмотрела скорая помощь и он продолжил свой путь.
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