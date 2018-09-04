04.09.2018, 19:10

ФОТО: В Старом городе пешеход пострадал от выпавшего из окна предмета


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Старом городе пешеход пострадал от выпавшего из окна предмета
Lugeja foto

Около 17:00 поступило сообщение, что в Старом городе Таллинна пожилому мужчине упал на голову выпавший из окна предмет.

Как выяснила полиция, это был несчастный случай. В одном из домов закрывали занавески и одна металлическая деталь карниза отвалилась и выпала из окна, попав шедшему под окнами мужчине по голове.

Мужчину осмотрела скорая помощь и он продолжил свой путь.

Tallinn Hockey weekend
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