21.09.2017, 14:45

ФОТО: В Швейцарии двум эстонским альпинистам пришлось провести ночь на 4000 метрах над уровнем моря

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Швейцарии двум эстонским альпинистам пришлось провести ночь на 4000 метрах над уровнем моря
Foto: Rettungsstation Lauterbrunnen

В воскресенье двое эстонцев в Швейцарии взобрались на расположенную на высоте 4158 метров над уровнем моря горную вершину Юнгфрау, но затем начался снегопад и спуститься альпинисты уже не смогли.

В 19 часов они позвонили спасателям, но из-за темноты и сложных погодных условий тем не удалось бы добраться до места ни пешком, ни на вертолете. По словам руководителя спасательной группы, альпинисты были невредимы и не хотели подвергать жизни спасателей опасности, поэтому решили заночевать на вершине. Температура воздуха опустилась до -15 градусов.

Утром эстонцы при помощи вертолета были благополучно доставлены на землю. Ни обморожения, ни других повреждений у них зафиксировано не было. О надвигающейся снежной буре было известно заранее.

Foto: Rettungsstation Lauterbrunnen
Foto: Rettungsstation Lauterbrunnen


Foto: Rettungsstation Lauterbrunnen
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