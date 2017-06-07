ФОТО: В серьезном ДТП вблизи Таллинна погиб человек, пострадали двое

В среду в 7:37 на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла авария в которой погиб один человек.
Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что ДТП произошло на 9 километре шоссе, где между собой столкнулись Volvo и Audi.
Водитель Volvo погиб на месте, его личность пока не установлена. В ДТП также пострадали пассажир и водитель Audi. Их отвезли в больницу, один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Движение в районе ДТП нарушено. Объезд производится через шоссе Рийзипере-Вазалемма, Муналаскме-Лайтсе и Руила-Лайтсе.
Причины ДТП выясняются.
Tallinn, Квартира, 78 000 EUR
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (7)