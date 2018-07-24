ФОТО: В Риге двум эстонцам выписан штраф за неуважение к памятнику — взобрались на монумент Свободы

22 июля, ранним утром около 5 часов сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили компанию молодых людей, двое из которых неожиданно подбежали к памятнику Свободы и взобрались на него.

Информация была передана ближайшему патрулю, передает rus.delfi.lv.

На месте сотрудники Муниципальной полиции выяснили, что это туристы из Эстонии. Им приказали незамедлительно спуститься. Далее с иностранцами работали сотрудники Туристической полиции. Они выяснили, что эстонцы хотели сфотографироваться.

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении из-за неуважение к памятнику Свободы. Одному туристу выписан штраф на 125 евро, второму — на 150 евро.