ФОТО: В результате столкновения автобуса и легковушки в Йыгевамаа пострадали восемь человек(22)
Сегодня около 13 часов дня в деревне Рая в Йыгевамаа столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Сегодня около 13 часов дня в деревне Рая в Йыгевамаа столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Первый в результате столкновения вылетел в кювет.
Полиция выяснила, что 81-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai из-за невнимательности, сворачивая с боковой дороги на главную, врезалась в ехавший из Тарту в сторону Йыхви автобус SEBE, которым управлял 66-летний мужчина. В результате случившегося автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
Вместе с водителем в автобусе находилось 38 человек, из которых пострадало 7. Один человек был доставлен в больницу, остальным первая помощь была оказана на месте.
Также в аварии пострадала водитель легкового авто. Ее тоже доставили в больницу.
На место был вызван запасной автобус, который доставил пассажиров в пункт назначения.
Дорога в месте аварии была прямая. Видимость и погодные условия — хорошие. Права у обоих водителей имеются.
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