ФОТО: В результате столкновения автобуса и легковушки в Йыгевамаа пострадали восемь человек

Первый в результате столкновения вылетел в кювет.

Полиция выяснила, что 81-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai из-за невнимательности, сворачивая с боковой дороги на главную, врезалась в ехавший из Тарту в сторону Йыхви автобус SEBE, которым управлял 66-летний мужчина. В результате случившегося автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Вместе с водителем в автобусе находилось 38 человек, из которых пострадало 7. Один человек был доставлен в больницу, остальным первая помощь была оказана на месте.

Также в аварии пострадала водитель легкового авто. Ее тоже доставили в больницу.

На место был вызван запасной автобус, который доставил пассажиров в пункт назначения.

Дорога в месте аварии была прямая. Видимость и погодные условия — хорошие. Права у обоих водителей имеются.