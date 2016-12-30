По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, спасатели проверили и реку, человека в воде не нашли.

Поскольку на автомобиле не было регистрационных номеров, владелец машины неизвестен и сейчас пытаются выяснить владельца.

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