По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, спасатели проверили и реку, человека в воде не нашли.
Поскольку на автомобиле не было регистрационных номеров, владелец машины неизвестен и сейчас пытаются выяснить владельца.
В четверг в 13:40 полиция получила сообщение о том, что в реке Ягала плавает автомобиль. В реке прямо под водопадом Ягала действительно был автомобиль Honda, в машине никого не было.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, спасатели проверили и реку, человека в воде не нашли.
Поскольку на автомобиле не было регистрационных номеров, владелец машины неизвестен и сейчас пытаются выяснить владельца.