ФОТО: В реке Ягала плавал автомобиль, водителя не нашли

auto Jägala jões Foto: Dmitri Babuskin, Facebook

В четверг в 13:40 полиция получила сообщение о том, что в реке Ягала плавает автомобиль. В реке прямо под водопадом Ягала действительно был автомобиль Honda, в машине никого не было.