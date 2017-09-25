ФОТО: В Рапламаа в результате аварии грузовик ”протащил” легковушку на несколько десятков метров

Сегодня около восьми часов утра в деревне Кяру в Рапламаа столкнулись автомобиль и грузовик, который в результате случившегося протащил легковушку несколько десятков метров.
Двигавшийся со стороны Рапла легковой автомобиль Mercedes-Benz при совершении левого поворота в сторону центра Кяру не уступил дорогу приближающемуся грузовику. Водитель последнего не успел быстро затормозить и протащил легковушку на пару десятков метров.
Управлявшая Mercedes-Benz женщина пострадала и была доставлена в больницу.
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