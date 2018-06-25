25.06.2018, 21:51

ФОТО: В Рапламаа съехал с дороги автобус — водителю стало плохо за рулем

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rus.delfi.ee
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Bussiõnnetus Viljandi maanteel
Bussiõnnetus Selis Viljandi maanteelFoto: Lugeja

Сегодня около полудня в Рапламаа съехал с дороги автобус, у водителя которого во время езды произошло нарушение здоровья. К счастью, водитель чудом не въехал в бензозаправку, не столкнулся с другими участниками движения и в тот момент не вез пассажиров.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в полицию сообщили о съехавшем с дороги автобусе в 12:49. ДТП произошло на 36 километре дороги Таллинн-Рапла-Тюри в районе Сели.

По словам очевидца, ехавший из Рапла в сторону Таллинна автобус двинулся через встречную полосу, с дороги, через бордюр и едва миновал заправку. Остановился автобус только на траве рядом с заправкой.

Водителя, 60-летнего мужчину, доставили в больницу. Помимо водителя в ДТП никто не пострадал, потому что автобус в тот момент ехал порожняком.

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