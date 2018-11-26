ФОТО: В Рапламаа произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Один человек пострадал

Оба транспортных средства вылетели с дороги, получив повреждения, и своим ходом двигаться уже не могли.

Водитель легкового автомобиля пострадал — женщину отвезли в больницу.

В автобусе находились семь пассажиров. Никто их них травмы не получил.

Сразу после происшествия на место выхвали новый автобус, который доставил всех к месту назначения.